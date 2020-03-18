2020/03/18 | 20:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

نشر المتنبئ الجوي الاقدم، في مطار البصرة الدولي، صادق عطية، اليوم الاربعاء، توقعاته لحالة الطقس خلال اليومين المقبلين.

وجاء في منشور على جداريته في (فيسبوك)، وتابعته (بغداد اليوم)، بخصوص طقس العراق، "صورة القمر الصناعي المسائية توضح تواجد خلايا من السحب الرعدية في مناطق من نينوى واربيل ودهوك والسليمانية وكركوك مصحوبة بهطول زخات من الامطار معتدلة الشدة ،تصحبها الغزارة في السليمانية وشمال اربيل هذه الليلة".

واضاف "كذلك تتواجد خلايا من السحب الرعدية الممطرة في مناطق متفرقة من مدن الوسط والجنوب والغربية ستزول تدريجيا خلال ساعات الليل وتبقى سحب غير ممطرة، عدا ميسان و واسط وديالى تستمر فيهما فرص الامطار لغاية فجر الخميس".

وبين "ومع ساعات شروق شمس الخميس، هنالك فرص للامطار في مناطق من اربيل ودهوك وكركوك والسليمانية تكون خفيفة الشدة ، وخلال ليل الخميس تشمل الامطار مناطق شمال وشمال غرب نينوى ايضاً".

ولفت " اما باقي مدن البلاد فيسودها استقرار نسبي مؤقت خلال يوم الخميس، لتستقبل بعدها حالة جديدة ممطرة اعتبارا من مساء يوم الجمعة المقبل".

بغداد اليوم - البصرة

أعلن محافظ البصرة اسعد العيداني، الاربعاء (18 اذار 2020)، تحرك قوة امنية لفض مجلس عزاء امرأة توفيت بكورونا في المحافظة.

وقال المحافظ في تسجيل صوتي وزعه مكتبه الإعلامي لوسائل الإعلام، إن "ذوي المرأة التي كانت مصابة بفير

بغداد اليوم _ النجف

أعلن محافظ النجف، لؤي الياسري، اليوم الاربعاء، نتيجة فحص عائلة مكونة من 11 شخصاً اشبته بإصابتهم بفيروس كوورنا المستجد.

وقال الياسري، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "عائلة مكونة من (11 شخصاً) ضمن قطاع النج

بغداد اليوم- البصرة

وجه محافظ البصرة، اسعد العيداني، الاربعاء (18 آذار 2020)، نداء لأهالي المحافظة بعد هروب مصابة بفايروس كورونا من إحدى المستشفيات.

وقال العيداني في تسجيل صوتي وزعه مكتبه الإعلامي لوسائل الإعلام، إن "المرأة وداد كريم كوكس،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( طقس العراق.. امطار غزيرة واخرى متوسطة الشدة ابتداءً من هذه الليلة بهذه المناطق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( طقس العراق.. امطار غزيرة واخرى متوسطة الشدة ابتداءً من هذه الليلة بهذه المناطق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).