قوة امنية تتحرك لفض مجلس عزاء امرأة توفيت بكورونا في البصرة

2020/03/18 | 20:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - البصرة

أعلن محافظ البصرة اسعد العيداني، الاربعاء (18 اذار 2020)، تحرك قوة امنية لفض مجلس عزاء امرأة توف...





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