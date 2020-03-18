25 مليون شخص في العالم قد يخسرون وظائفهم بسبب وباء كورونا

2020/03/18 | 20:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جنيف-(أ ف ب) – أعلنت الأمم المتحدة الأربعاء أن وباء كوفيد-19 سيؤدي إلى زيادة البطالة بشكل كبير في أنحاء العالم، وسيترك 25 مليون شخص دون وظائف وسيؤدي الى انخفاض دخل العاملين.وحذرت منظمة العمل الدولية في دراسة جديدة من ان الازمة الاقتصادية والعمالية التي تسبب بها انتشار فيروس كورونا الذي اودى بحياة اكثر من 8000 […]

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