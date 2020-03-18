ترمب يغلق الحدود مع كندا أمام الحركة “غير الأساسية”

2020/03/18 | 20:37 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأربعاء إغلاق الحدود مع كندا أمام الحركة “غير الأساسية” مشددا على أن النشاط التجاري لن يتأثر بهذا الإجراء.ويضاف هذا القرار إلى منع ترمب غالبية […]

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