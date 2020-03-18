محافظ النجف يعلن مغادرة ١١ شخصاً من الحجر الصحي

2020/03/18 | 20:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- النجف اعلن محافظ النجف رئيس خلية الازمة لؤي الياسري، اليوم الاربعاء، عن مغادرة 11 شخصاً من الحجر الصحي بعد انتهاء المدة المقررة والبالغة 14 يوماً.وقال الياسري في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، إن” عائلة مكونة من ( 11شخصاً )ضمن قطاع النجف الجنوبي انهت اليوم، مدة الحجر الصحي دون ان تظهر عليهم اي […]

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