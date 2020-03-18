نجاة “سهيل أبو التاو” من محاولة اختطاف وقتل في إدلب… هل فعلها الجولاني؟

2020/03/18 | 20:40 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقمدت مجموعة من المسلحين الملثمين، يعتقد أنها تتبع لتنظيم “هيئة تحرير الشام”، ظهر اليوم الأربعاء، على محاولة خطف وقتل “سهيل الحمود” المشهور باسم “سهيل أبو التاو”.وقال الصحفي “حازم داكل”

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