العراق يرد على الانتهاكات الأمريكية

2020/03/18 | 20:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، اليوم الأربعاء 18 آذار/مارس، موقف العراق من الانتهاكات الأمريكيــة للسيادة، إثر استهداف مقار ...

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