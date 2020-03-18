الأردن يزيد استيراد نفط العراق تحسباً لتداعيات كورونا

2020/03/18 | 20:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأعلنت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي، اليوم الاربعاء، عن رفع معدلات التزود بالنفط العراقي خلال آذار الجاري إلى نحو 13 ألف برميل يومياً، حيث بلغ إجمالي واردات مصفاة البترول الأردنية من نفط العراق خلال النصف الأول من الشهر الجاري 196.5 ألف برميل يوميا.وقالت زواتي في تصريح اطلعت عليه "كلكامش برس"، إنه "تم التنسيق مع الجانب العراقي لزيادة معدلات التحميل والنقل، بهدف استلام مصفاة البترول الأردنية جميع كميات النفط الخام التعاقدية خلال آذار 2020 وذلك تحسباً لأي طارئ في ظل انتشار فيروس كورونا".واكدت ان مصفاة البترول الأردنية استقبلت مليونَي برميل من النفط الخام العراقي منذ انطلاق بداية تفريغ مادة النفط الخام العراقي لدى موقع المصفاة الزرقاء في 5 أيلول 2019 ولغاية 15 آذار 2020، وبمعدل يومي يناهز 10.25 آلاف برميل، نقلها 7851 صهريجا عراقيا وأردنيا.

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