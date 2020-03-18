في محاولة لإنقاذ سياسته في سوريا: أردوغان يسعى للسيطرة على النفط السوري

2020/03/18 | 20:46 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت صحيفة “المونيتور” الأمريكية تقريراً عن مساعي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للسيطرة على حقول النفط في الشمال السوري، ومنع القوى الكُردية من الاستفادة منها.مع تحليلٍ لأهم دوافع وغايات

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