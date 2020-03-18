2020/03/18 | 20:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سعد الصائغ هذا هو حال ثاني اكبر محافظة في العراق •.اين هي ميزانيات محافظة نينوى منذ عام ٢٠٠٣ والى الان ؟ •.اين ميزانية نينوى فترة سيطرة داعش ثلاث سنوات ؟ •.اين هي تخصيصات ومشاريع وزارة البلديات .؟ •.أين هي مشاريع مجلس محافظة نينوى من يوم وجوده عام ٢٠٠٣ والى عام ٢٠١٩ […]

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