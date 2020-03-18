جوكر يكلف جوكر برئاسة وزراء العراق.

2020/03/18 | 20:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد باقر العسكري ابو شعيب بعد ان فشلت اللجنة السباعية المكلفة من الكتل السياسية الحاكمة في العراق، بإختيار مرشح لرئاسة وزراء البلاد، عدنا من جديد الى جدلية تصدي رئيس الجمهورية لتكليف المرشح رئيس الجمهورية برهم صالح الذي يمثل حامي دستور العراق وصمام الأمان المفترض، تبين انه لا صمام امان ولا حامي للدستور، بل كان هو […]

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