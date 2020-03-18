اسايش اربيل تعتقل متهمين بقتل شخص لسرقة سيارته وامواله

2020/03/18 | 20:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية اسايش (امن) محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، عن تمكنها من القاء الفبض على متهمين اثنين اقدما على قتل شخص بهدف سرقة سيارته والاموال التي كانت بحوزته.وجاء في بيان للمديرية ورد لشفق نيوز، ان شخصا يدعى دشتي فيصل محي الدين قتل في 27 من شهر شباط الماضي وتم العثور على جثمانه وقامت فرق المتابعة والتحقيق في اسايش اربيل بجمع الادلة التي تخص الجريمة وتابعت الموضوع، مبينة انها استطاعت من القاء القبض على متهمين اثنين هما كل من (م.ا.م) و (و.ع.ف).واوضح البيان ان هذين المتهمين من سكنة اربيل وقاما بقتل (دشتي فيصل محي الدين) من اجل سرقة امواله وسيارته، مبينا انه بعد القاء القبض على الجانيين اعترفا بجنايتهما امام القاضي وتم توقيفهما وفقا للمادة 406 من قانون العقوبات العراقي وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما.

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