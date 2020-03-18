عبد الله الحريف - كورونا ومصير البشرية المشترك

2020/03/18 | 20:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_الله_الحريف تربط أجزاء العالم علاقات عديدة ومتشعبة أصبح معها من الوهم الظن أن تظل أية بقعة من المعمور في مأمن مما يقع خارجها.هكذا فإن الانهيار الذي عرفه النظام الرأسمالي في 2008 والذي يستمر في شكل ركود اقتصادي عميق لا زالت انعكاساته الاجتماعية والاقتصادية السلبية الخطيرة (تزايد الفقر والبطالة والأمراض والحروب وما تؤدي إليه هذه العوامل من تهجير لعشرات الملايين من الناس) تلقي بضلالها على الأغلبية الساحق......

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