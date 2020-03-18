الصحة العالمية ترجح زوال خطر فيروس كورونا عن العراق في هذا الوقت

2020/03/18 | 20:55 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]توقع ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق، عدنان نوار، الاربعاء 18-3-2020، زوال خطر فيروس كورونا من البلاد بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة خلال شهر نيسان المقبل.

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