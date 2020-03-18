رغم مأساوية اوضاعها. سوريا وليبيا واليمن الوحيدة في الشرق الاوسط بدون كورونا

2020/03/18 | 20:55 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة- اين]تزامناً مع تفشي فيروس كورونا في ربوع الشرق الأوسط، تبقى بعض دوله المصنفة عالميا بين الأقل جاهزية للتعامل مع الأوبئة، خالية من أي إصابة، ما يطرح تساؤلات حول سبب هذا الوضع العجيب.

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