شاهد:وزير صحة كردستان يتحدث عن فوائد حظر كورونا

2020/03/18 | 20:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تحدث وزير الصحة في اقليم كردستان العراق سامان برزنجي، اليوم الاربعاء، عن فوائد حظر التجوال الذي بدأ تطبيقه منذ ايام في الاقليم خلال مساع السيطرة على انتشار وباء كورونا.

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