في الموصل.. المصيبَة بمصيبَتَين: كورونا والفيضانات

2020/03/18 | 20:56 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل نت نامَ الناس في #الموصل بعد أن حُظرَ التجوال فيها حُرصاً عليهم من تفشّي #كورونا، استيقظوا مع أولى خيوط الفجر من نومهم الذي أرادوه أن يطول قليلاً.

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