2020/03/18 | 21:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس ريال مدريد الأسبق في حالة حرجة متأثرا بكورونا مدريد – وكالات نقل رئيس نادي ريال مدريد الإسباني الأسبق لورينزو سانز إلى أحد مستشفيات مدريد بحالة حرجة إثر حمى شديدة، كشفت الفحوص أن سببها فيروس كورونا.وعانى سانز (76 عاما) من أعراض الحمى في الأيام الماضية، ونصحه الأطباء بضرورة الخضوع لاختبار فيروس […]

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