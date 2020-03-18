2020/03/18 | 21:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيضانات وسيول تجتاح عددا من مدن نينوى ودهوك متنبىء : طقس غير مستقر مصحوب بأمطار غزيرة بغداد – فائز جواد رجح متنبىء جوي تجدد الاضطرابات الجوية بسبب منخفض جوي اخر يكون تأثيره في مدن وسط وجنوب البلاد مع غزارة ونشاط رياح متوقعة في بعض المدن.وكتب صادق عطية في صفحته على […]

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