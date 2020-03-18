مراقبون لـ (الزمان) :  الخلافات الحادة بشأن الزرفي ستؤخر حسم التشكيلة  الحكومية في وقت مبكر  


مراقبون لـ (الزمان) :  الخلافات الحادة بشأن الزرفي ستؤخر حسم التشكيلة  الحكومية في وقت مبكر  
2020/03/18 | 21:00 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-         الصدر يرفض تدخل الجوار في  إختيار رئيس الوزراء مراقبون لـ (الزمان) :  الخلافات الحادة بشأن الزرفي ستؤخر حسم التشكيلة  الحكومية في وقت مبكر بغداد – قصي منذر قال مراقبون  ان اتساع الخلافات بين الكتل السياسية المتصارعة على رئاسة الحكومة المقبلة سيعوق مهمة المكلف لرئاسة الوزراء عدنان الزرفي في حسم كابينته بوقت […]

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