2020/03/18 | 21:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصدر يرفض تدخل الجوار في إختيار رئيس الوزراء مراقبون لـ (الزمان) : الخلافات الحادة بشأن الزرفي ستؤخر حسم التشكيلة الحكومية في وقت مبكر بغداد – قصي منذر قال مراقبون ان اتساع الخلافات بين الكتل السياسية المتصارعة على رئاسة الحكومة المقبلة سيعوق مهمة المكلف لرئاسة الوزراء عدنان الزرفي في حسم كابينته بوقت […]

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