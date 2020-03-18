خلال 24 ساعة.. ايطاليا تعلن وفاة 475 شخصا بفيروس كورونا

2020/03/18 | 21:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أفادت وسائل الإعلام الإيطالية اليوم الأربعاء، بأن عدد الوفيات في إقليم لومبارديا الإيطالي ارتفع إلى 1959، بعد تسجيل 319 وفاة جديدة في يوم واحد فقط، فيما كان 475 شخصا مجمل المتوفون بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.وقالت وسائل الإعلام إن المقاطعة سجلت 1433 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي […]

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