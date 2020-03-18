وزارة الصحة السعودية تعلن تسجيل 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/03/18 | 21:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ متابعة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاربعاء، تسجيل 67 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينهم عائدين من العراق.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن "العدد الأكبر من تلك الحالات الجديدة، هو (45) حالة قادمة قبل يومين، من كل من بريطانيا، وتركيا، وإسبانيا، وسويسرا، وفرنسا، وإندونيسيا، والعراق".

وأضاف البيان، أن "الوزارة عزلت الحالات بشكل مباشر من المطار إلى الضيافة في العزل الصحي"، مبينا أن "(11) حالة إصابة هي لمخالطين لحالات سابقة، وهم تحت التقصي".

وأوضح، أن "الحالات الـ(67) منها (19) حالة في مدينة الرياض، و(23) حالة في المنطقة الشرقية، و(13) حالة في مدينة جدة، و(11) حالة في مكة المكرمة، وحالة واحدة في عسير".

واشارت وزارة الصحة السعودية، إلى ان "العدد الإجمالي للحالات المصابة بفيروس كورونا الجديد بلغ (238) حالة، تعافى منها 6 حالات، والبقية تخضع جميعها للرعاية الصحية وفقًا للإجراءات المعتمدة في العزل الصحي، بينها حالة واحدة بوضع حرج".

ولا تزال قطر تتصدر قائمة الدول العربية الأكثر تضررا بالفيروس بـ442 إصابة مؤكدة دون تسجيل وفيات، تليها البحرين (وفاة واحدة و242 إصابة) ومصر (6 وفيات و196 إصابة) والعراق (11 وفاة و154 إصابة) والكويت (142 إصابة دون وفيات) ولبنان (ثلاث وفيات و133 إصابة) والإمارات (113 إصابة دون وفيات).

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قدم الوزير السابق، والنائب الحالي في مجلس النواب، محمد شياع السوداني، مقترحين لخلية الازمة الحكومية، لمواجهة خطر تفشي وباء ’’كورونا’’ المستجد كوفيد-19، في اجزاء واسعة من العراق.

وكتب السوداني، في منشور

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