الجيش الاردني يعلن إغلاق جميع المحافظات بدءا من صباح الخميس

2020/03/18 | 21:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم _ متابعة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاربعاء، تسجيل 67 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينهم عائدين من العراق.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن "العدد الأكبر من تلك الحالات الجديدة، هو (45) حالة قادمة قبل يوم

بغداد اليوم- متابعة

أفادت وسائل الإعلام الإيطالية اليوم الأربعاء، بان الكوادر الصحية في ايطاليا سجلت وفاة 475 شخصاً بكورونا خلال 24 ساعة

وقالت إن عدد الوفيات في إقليم لومبارديا الإيطالي ارتفع إلى 1959، بعد تسجيل 319 وفاة جديدة في يوم واحد

بغداد اليوم- البصرة

وجه محافظ البصرة، اسعد العيداني، الاربعاء (18 آذار 2020)، نداء لأهالي المحافظة بعد هروب مصابة بفايروس كورونا من إحدى المستشفيات.

وقال العيداني في تسجيل صوتي وزعه مكتبه الإعلامي لوسائل الإعلام، إن "المرأة وداد كريم كوكس،

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