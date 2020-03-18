مدينة الطب في بغداد تعلن الشفاء التام لاحد المصابين بفيروس كورونا

2020/03/18 | 21:03 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مستشفى مدينة الطب، الأربعاء، اكتساب الشفاء التام لاحد المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد.وذكرت دائرة مستشفى مدينة الطب في بيان تلقته وكالة صدى، أن “احد المرضى المصابين بفيروس كورونا والراقد في مركز الشفاء التخصصي التابع لمدينة الطب، اكتسب الشفاء التام، بعد اختفاء الأعراض السريرية وكذلك بعد ان اثبتت النتائج المختبرية الصادرة من مختبرات الصحة المركزية

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