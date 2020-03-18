2020/03/18 | 21:03 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجع أسعار النفط إلى أقل مستوياتها منذ 18 عاما وتعليق التداول في أسواق الأسهم الأمريكية بعد أن خفضت السعودية أسعار تصدير نفطها للمرة الثانية في إطار حرب الأسعار التي شنتها […]

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