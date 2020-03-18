الفيفا يعتمد الموعد الجديد لليورو وكوبا أمريكا

2020/03/18 | 21:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء، المواعيد الجديدة لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أمريكا، بعد أن أجل اليويفا واتحاد أمريكا الجنوبية البطولتين لمدة عام.وقال الفيفا، في بيان على موقعه الرسمي: "اجتمع مجلس الاتحاد برئاسة جياني إنفانتينو عبر مكالمة جماعية، اليوم، لمعالجة الظروف الاستثنائية التي نعيشها بسبب فيروس كورونا".وأضاف البيان أن الفيفا قرر بالإجماع إدراج التواريخ الجديدة لبطولتي اليورو وكوبا أمريكا من 11 يونيو/حزيران إلى 11 يوليو/تموز 2021 في الأجندة الدولية، بالإضافة إلى البت لاحقًا في إعادة جدولة كأس العالم للأندية.وأشار إلى أنه تمت الموافقة على إنشاء مجموعة عمل قارية لمراقبة الوضع والعمل معًا على معالجة عواقب هذا الوباء العالمي.

وستعمل المجموعة على ضمان إيجاد حلول عالمية مناسبة للمسابقات على جميع المستويات، مع مراعاة احتياجات جميع أصحاب المصالح، والحفاظ دائمًا على صحة جميع المشاركين كأولوية.وأوضح أنه سيتم تقييم الحاجة إلى تعديلات أو استثناءات مؤقتة على لوائح الفيفا الخاصة بالانتقالات، لحماية عقود اللاعبين والأندية وتعديل فترات التسجيل.وشدد على أنه سيتم تقييم الأثر الاقتصادي الذي يواجهه أصحاب المصالح في كرة القدم بكل قارة، لتحليل إذا كانت هناك حاجة لإنشاء صندوق دعم على المستوى العالمي، وكيف يجب في هذه الحالة تحديد آليات الدعم.

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