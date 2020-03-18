الفيفا يعتمد الموعد الجديد لليورو وكوبا أمريكا

وستعمل المجموعة على ضمان إيجاد حلول عالمية مناسبة للمسابقات على جميع المستويات، مع مراعاة احتياجات جميع أصحاب المصالح، والحفاظ دائمًا على صحة جميع المشاركين كأولوية.وأوضح أنه سيتم تقييم الحاجة إلى تعديلات أو استثناءات مؤقتة على لوائح الفيفا الخاصة بالانتقالات، لحماية عقود اللاعبين والأندية وتعديل فترات التسجيل.وشدد على أنه سيتم تقييم الأثر الاقتصادي الذي يواجهه أصحاب المصالح في كرة القدم بكل قارة، لتحليل إذا كانت هناك حاجة لإنشاء صندوق دعم على المستوى العالمي، وكيف يجب في هذه الحالة تحديد آليات الدعم.
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