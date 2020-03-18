محافظ السليمانية: ننصح المواطنين بعدم الخروج من المنزل الا للضرورة

2020/03/18 | 21:04 - المصدر: قناة التغيير

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قال محافظ السليمانية هفال أبو بكر، إن الحكومة المحلية ملتزمة بتعليمات وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا

واكد ابو بكر استمرار حملة تعقيم ورش المبيدات لتطهير الاماكن والعامة ولحماية سلامة المواطنين وابعاد مخاطر الاصابة بالفيروس، مطالبا في الوقت ذاته المواطنين التزام بقرار وعدم التجول الا عند الحالات الضرورية او لشراء الحاجيات اليومية من الأسواق.

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