2020/03/18 | 21:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خام برنت ينخفض إلى أقل من 27 دولاراً للبرميل ليبلغ مستواه في عام 2003 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/18 | 21:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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