2020/03/18 | 21:13 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدير عام الموارد المائية في صلاح الدين بسام عبد الواحد يحذر المواطنين: سيرتفع عمود نهر دجلة نحو ٢.٥ م عن المنسوب الحالي مقدم سدة سامراء فقط ولمدة ١٢ ساعة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع تسريبات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/18 | 21:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع تسريبات نيوز.

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