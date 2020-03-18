2020/03/18 | 21:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..اعلنت العتبة الحسينية كربلاء ، اليوم الاربعاء، إن “وفدا من لجنة الطاقة الذرية تفحص موقع القصف الامريكي لمطار كربلاء الدولي الجمعة الماضية للتأكد من عدم وجود مواد جرثومية .وقال رئيس قسم الاعلام بالعتبة علي شبر لعدد من وسائل الاعلام ضمنها ( المستقلة ) إن “الوفد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطاقة الذرية تفحص عينات تراب مطار كربلاء الدولي بعد القصف الامريكي) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطاقة الذرية تفحص عينات تراب مطار كربلاء الدولي بعد القصف الامريكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).