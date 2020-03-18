الحشد الشعبي في كربلاء يوزع الخبر مجانا على المواطنين

2020/03/18 | 21:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة )/ علي النصر الله / ..اعلن نائب محافظ كربلاء الثاني علي الميالي ، اليوم الاربعاء، إن “مخبز الحشد الشعبي يوزع الخبر على المواطنين مجانا اثناء فترة الازمة الحالية “.وقال الميالي في تصريح لـــ ( المستقلة ) وجهنا مديرية توزيع المنتجات النفطية بدعم مخبز الحشد الشعبي “.وأضاف الهدف “من التوجيه جاء لفتح […]

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