المؤرخ خزعل الماجدي: فرعون لم يكن ظالما بل كان مثالا للأخلاق!!

2020/03/18 | 21:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حامد شهاب ربما يعد الباحث العراقي بشؤون التاريخ القديم الدكتور خزعل الماجدي ، والمختص بعلم وتاريخ الأديان والحضارات القديمة، وهو أيضاً شاعر وكاتب مسرحي ، يعد واحدا من الباحثين القلائل ممن يحسبون على المؤرخين الضليعين والمتفردين بتفسير حركة التاريخ والحضارة والعلاقة بينهما ، وهو يهتم بالوثائق والآثار التاريخية والاثر المادي للحضارة عند تأشير أية مرحلة […]

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