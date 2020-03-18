بالفيديو:نجم باريس سان جيرمان دي ماريا يعلم أطفاله غسل اليدين

2020/03/18 | 21:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: نشر نجم نادي باريس جيرمان الفرنسي والمنتخب الارجنتيني بكرة القدم انخيل دي ماريا، اليوم الاربعاء، مقطعاً يعلم فيه ولديه طريقة الغسل الملائمة للتعقيم من وباء كورونا.

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