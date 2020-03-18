الـ”فيفا” يعتمد الموعد الجديد لكأس أوروبا وكوبا أمريكا

2020/03/18 | 21:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اليوم الأربعاء، المواعيد الجديدة لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أمريكا، بعد تأجيلهما من قبل الاتحادين الأوروبي وأمريكا الجنوبية لمدة عام.وقال الـ”فيفا في بيان على موقعه الرسمي: “اجتمع مجلس الاتحاد برئاسة جياني إنفانتينو عبر مكالمة جماعية اليوم، لمعالجة الظروف الاستثنائية التي نعيشها بسبب فيروس كورونا”.وأضاف البيان […]

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