حصاد جديد لفيروس كورونا حول العالم

2020/03/18 | 21:22 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةكشفت آخر إحصائية لضحايا فيروس كورونا حول العالم، مساء اليوم الأربعاء، عن تجاوز عدد المصابين بالفيروس 208 آلاف شخص، والوفيات لأكثر من ثمانية آلاف.وبحسب الإحصائية المعتمدة دولية، فقد بلغ عدد المصابين بالفيروس حتى الآن 208 آلاف و457 شخص، فيما توفي 8270 مصاباً، وتماثل للشفاء82 ألفاً و909 أشخاص، في مختلف دول العالم.

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