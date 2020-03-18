كربلاء تسجل اصابتين جديدتين لفايروس كورونا المستجد

2020/03/18 | 21:24 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح مدير اعلام دائرة صحة كربلاء سليم كاظم اليوم ااربعاء ١٨ / ٣ بان المحافظة سجلت اصابتين جديدتين لفتاتين اليوم كانتا محتجزتين منذ يوم امس للتاكد من اصابتهن ..كما […]

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