2020/03/18 | 21:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اعربت لجنة الصحة والبيئة عن استغرابها الشديد من عدم إشراكها في عمل خلية الازمة الخاصة بالأمر الديواني 55 رغم ملاحظاتها المهنية والرقابية المستمرة على اداء هذه اللجنة.وقالت اللجنة في بيان موجه الى رئيس الوزراء،اليوم، ان ملاحظاتها كانت “تهدف بالدرجة الأساس لإنضاج ما يرشح عنها من قرارات لمواجهة الخطر الداهم بانتشار فيروس كورونا في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة النيابية تطلب اشراكها بخلية الازمة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة النيابية تطلب اشراكها بخلية الازمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).