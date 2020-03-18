الخام الأمريكي يهوي لأدنى مستوى في 18 عاما

2020/03/18 | 21:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ هوت أسعار النفط يوم الأربعاء، ونزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي إلى أدنى مستوى في 18 عاما في حين بلغ خام برنت أدنى مستوى في 16 عاما، بعد أن قال بنك جولدمان ساكس إن عمليات التوقف لمواجهة فيروس كورونا زادت احتمالات حدوث أكبر تراجع سنوي على الاطلاق في الطلب على النفط.وقال جولدمان ساكس ”انهيار طلب النفط بسبب انتشار فيروس كورونا حاد على نحو متزايد“، متوقعا أن ينخفض سعر الخام إلى 20 دولارا للبرميل في الربع الثاني.وجرى تداول خام برنت بانخفاض 2.68 دولار، أو ما يعادل 9.3 بالمئة، عند 26.05 دولار للبرميل بعد هبوطه إلى 26.65 دولار وهو أقل مستوى منذ 2003.وبحلول الساعة 1508 بتوقيت جرينتش، تراجع الخام الأمريكي أربعة دولارات، أو 15 بالمئة، إلى 22.95 دولار للبرميل.وعند أدنى مستوى في الجلسة سجل أقل سعر منذ مارس آذار 2002.والمرة السابقة التي جرى فيها تداول النفط عن تلك المستويات المتدنية عندما كانت الصين في طور بدء صعودها كقوة اقتصادية عالمية عظمى، وهو ما دفع استهلاك النفط العالمي إلى مستويات قياسية مرتفعة في وقت لاحق.وقال جولدمان ساكس في تقرير يوم الاربعاء إن عقود كلا الخامين في طريقها إلى هبوط فصلي بحوالي 60 في المئة، وهى أكبر خسارة منذ ثمانينيات القرن الماضي على الأقل.وبدأ تأثر الطلب يظهر في إحصاءات رسمية حيث قال مكتب التجارة الياباني يوم الأربعاء إن واردات الخام في ثالث أكبر اقتصاد في العالم تراجعت تسعة بالمئة في فبراير شباط مقارنة مع الشهر نفسه قبل عام.

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