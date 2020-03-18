قصي السهيل ينفي اعتزاله العمل السياسي

2020/03/18 | 21:29 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى وزير التعليم العالي قصي السهيل، الاربعاء، إعتزاله العمل السياسي.وقال السهيل في حديث لـ السومرية نيوز واطلعت عليه وكالة صدى، ان “الإشاعات المنتشرة في بعض المواقع بشأن اعتزالي العمل السياسي، عار عن الصحة”. واضاف ان “هناك جهات تسعى للتشويه والافتراء ونشر الأكاذيب ضمن السباقات السياسية الرخيصة”، مشيرا الى “اني مستمر في عملي الأكاديمي والسياسي

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