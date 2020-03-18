الكعبي يعلن موافقة عبد المهدي على اضافة 3 من اعضاء الصحة النيابية بخلية الازمة

2020/03/18 | 21:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلن النائب الاول لرئاسة البرلمان، حسن الكعبي، اليوم الاربعاء، موافقة رئيس الوزراء المستقيل، عادل ...





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