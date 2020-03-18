2020/03/18 | 21:32 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
اعلن النائب الاول لرئاسة البرلمان، حسن الكعبي، اليوم الاربعاء، موافقة رئيس الوزراء المستقيل، عادل ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الكعبي يعلن موافقة عبد المهدي على اضافة 3 من اعضاء الصحة النيابية بخلية الازمة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- بغداد
اعلن النائب الاول لرئاسة البرلمان، حسن الكعبي، اليوم الاربعاء، موافقة رئيس الوزراء المستقيل، عادل ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الكعبي يعلن موافقة عبد المهدي على اضافة 3 من اعضاء الصحة النيابية بخلية الازمة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الكعبي يعلن موافقة عبد المهدي على اضافة 3 من اعضاء الصحة النيابية بخلية الازمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).