كربلاء تسجل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا

2020/03/18 | 21:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ كربلاء

سجلت محافظة كربلاء، اليوم الاربعاء، إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد.

وقال مصدر طبي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن ""نتائج التحليل لإثنين من المشتبه بهم بمدينة كربلاء، أكدت إصابتهما بفيروس كورونا المستجد".

واعلنت وزارة الصحة والبيئة، في وقت سابق من الأربعاء (18 آذار 2020)، تسجيل 6 إصابات جديدة مؤكدة بفايروس كورونا في العراق، وحالة وفاة واحدة.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مختبرات الوزارة أجرت 105 نموذج لحالات مشتبه باصابتهم في مستشفيات المحافظات المختلفة".

وأضافت أن "النتائج الموجبة (الإصابات الجديدة) 6 موزعة كالتالي، 5 حالات في الرصافة، وحالة واحدة في ديالى"، مشيرة إلى أن "الوفيات هي حالة واحدة في البصرة".

وأوضح البيان أن "المجموع الكلي للإصابات 164 مع اضافة اقليم كردستان، وحالات الشفاء 43، أما الوفيات فقد ارتفعت إلى 12 حالة".

وأكدت وزارة الصحة والبيئة على "التزامها باللوائح الصحية الدولية في التعامل مع الإصابات والملامسين والحالات المشتبه بإصابتها كما تؤكد الوزارة على وجوب الالتزام بتوجيهاتها وقرارات لجنة الامر الديواني رقم 55 لسنة 2020 الملزمة كما تدعو الجهات المعنية كافة لمحاسبة المخالفين وحسب القوانين النافذة".

وتابع البيان، ان "الوزارة تهيب بالجميع الالتزام الحتمي بإرشادات وتوجيهات الوزارة فيما يخص الحماية الشخصية والمجتمعية منعاً من انتقال هذا المرض".

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