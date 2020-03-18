بالتفاصيل،،سبب انسحاب “قوات المرجعية” من الحشد الشعبي رسمياً

2020/03/18 | 21:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قالت مصادر مطلعة، اليوم الاربعاء، ان القائمين على التشكيلات العسكرية التابعة للمرجعية الدينية في النجف قد أكملوا كل الاستعدادات للأنسحاب من هيئة الحشد الشعبي والانضمام الى وزارة الدفاع رسمياً.وتقول المصادر ان “المرجعية الدينية في النجف كانت قد أعلنت تحفظها الكامل على تولي أبو فدك تسلم المسؤولية في هيئة الحشد الشعبي”، مشيرة […]

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