والد قتيل فيلا نانسي عجرم يعزل محاميته

2020/03/18 | 21:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلن والد محمد الموسى، الذي قتل بعد اقتحامه لفيلا نانسي عجرم وفادي الهاشم، في فيديو، عن خبر عزل وكيلته السورية رهاب بيطار في قضيّة مقتل إبنه.وقال: “تم عزل الدكتورة رهاب بيطار كمحامية عن المرحوم محمد، شاكرين تعاونها معنا ولها جزيل الشكر”، دون ذكر سبب هذا العزل.وكان من المُقرر أن يكون تاريخ العاشر من […]

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