2020/03/18 | 21:35 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد المهدي يوافق على اضافة 3 أعضاء من الصحة النيابية الى خلية أزمة كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/18 | 21:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي يوافق على اضافة 3 أعضاء من الصحة النيابية الى خلية أزمة كورونا) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي يوافق على اضافة 3 أعضاء من الصحة النيابية الى خلية أزمة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).