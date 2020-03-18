2020/03/18 | 21:35 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في عدد قياسي.. إيطاليا تسجل 475 وفاة بكورونا في يوم واحد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/18 | 21:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في عدد قياسي.. إيطاليا تسجل 475 وفاة بكورونا في يوم واحد) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في عدد قياسي.. إيطاليا تسجل 475 وفاة بكورونا في يوم واحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).