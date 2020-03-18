2020/03/18 | 21:42 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق ...ارتفاع عدد إصابات كورونا الى 39 حالة في كردستان) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق ...ارتفاع عدد إصابات كورونا الى 39 حالة في كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).