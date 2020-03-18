الولايات المتحدة ...ستسحب 3 قواعد عسكرية من العراق

2020/03/18 | 21:42 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس

أعلنت ما يُسمى غرفة العمليات المشتركة التابعة للتحالف الدولي، بأن الولايات المتحدة ستنسحب من 3 قواعد عسكري لها في العراق بينها قاعدة القائم الاستراتيجية، بالقرب من الحدود مع سوريا.

وقالت غرفة العمليات المشتركة في بيان لها أمس الثلاثاء، إنها أقامت مراسم رسمية لتسليم القاعدة إلى القوات ال...

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