2020/03/18 | 21:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلنت منظمة الصحة العالمية الأربعاء أن بعض الدول في منطقة الشرق الأوسط “لا تبلغ المنظمة بمعلومات كافية” عن حالات الإصابة المكتشفة بفيروس كورونا.وقال مدير المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية أحمد المنظري إن هناك “تفاوتا” بين بلدان المنطقة في طريقة مكافحة فيروس كورونا و”هناك حاجة لبذل المزيد من الجهد”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منظمة الصحة: بعض دول الشرق الأوسط لا تبلغنا بمعلومات كافية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منظمة الصحة: بعض دول الشرق الأوسط لا تبلغنا بمعلومات كافية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).