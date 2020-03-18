نجوى كرم تتحول الى اعلامية للتوعية من كورونا

2020/03/18 | 21:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..حضّرت الفنانة نجوى كرم الى حلقة حوار توعوية إمتدّت لفترة نصف ساعة مع الطبيب وليد خيرالله، تحوّلت فيه إلى مقدّمة برامج وطرحت فيها جميع تساؤلاتها إلى مصدرها الطبي.ونشرت نجوى كرم الفيديو على حساباتها على منصّات التواصل الإجتماعي مُرفقاً بعبارة ” الفيروس: مبارح، اليوم وبكرا..أمّا الوقاية فدايمة”.وكانت كرم قد شوّقت متابعيها قبل يومين […]

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