يوم أعلن بريمر تعيين الزرفي محافظا للنجف

2020/03/18 | 21:48 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من الارشيف..ليرى العراقيون من جاء بالسيد عدنان الزرفي وكيلا للاستخبارات العراقية، ثم من عينه محافظا للنجف، وليسألوا انفسهم: هل كان الحاكم الامريكي (بريمر) غيورا على النجف وشيعتها ومرجعيتها فجاء لها […]

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